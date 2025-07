Mulher com maiores lábios do mundo diz que dentistas não querem atendê-la

A influenciadora Andrea Ivanova, que afirma ter os maiores lábios do mundo, alega estar enfrentando desafios na saúde depois que dentistas se recusaram a atendê-la. Andrea quebrou os dentes ao comer uma barra de chocolate com avelãs, mas dois médicos lhe disseram que não poderiam consultá-la por conta de sua boca.

"Quando os avisei por telefone, depois de marcar a consulta, que meus lábios eram maiores, disseram que não havia problema. Mas, no dia, ele e a enfermeira assistente me olharam de um jeito estranho", relatou ela em entrevista ao tabloide britânico The Mirror.

Andrea é natural de Sófia, capital da Bulgária, e tem 28 anos. A influenciadora mantém um perfil com quase 40 mil seguidores no Instagram, além de outro em uma plataforma de conteúdo adulto. Ela também é enfermeira assistente.

A influencer diz já ter gastado 20 mil libras (R$ 148,9 mil, conforme a cotação atual), em preenchimentos labiais. No ano passado, ela fez outras cirurgias plásticas nas bochechas e no nariz para evitar rugas causadas pelos lábios.

Segundo o The Mirror, a família de Andrea já expressou consternação por conta das constantes cirurgias. Ela, porém, afirmou não se importar com a opinião dos familiares. "Sou adulta, decido o que fazer com o meu corpo. Meus amigos não têm problema em sair comigo, apesar dos meus lábios enormes, e me aceitam como eu sou."

Ao tabloide britânico, Andrea disse se preocupar com a possibilidade de conseguir um tratamento apenas no exterior. "Me senti péssima. Nenhum dos dentistas deu uma explicação específica", afirmou.