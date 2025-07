Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali de ações de tecnologia em NY

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, à medida que um rali de ações de tecnologia levou o Nasdaq a renovar máxima histórica ontem e ajudou Wall Street a reverter a maior parte das perdas acumuladas na semana.

Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,58% em Seul, a 3.183,23 pontos, após o banco central da Coreia do Sul (BoK) manter seu juro básico em 2,50% e à medida que ações de semicondutores, incluindo da Samsung Electronics (+0,99%), subiram na esteira do forte desempenho da americana Nvidia.

Em outras partes da região, o Hang Seng avançou 0,57% em Hong Kong, a 24.028,37 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,74% em Taiwan, a 22.693,25 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,48%, a 3.509,68 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composite registrou ganho de 0,26%, a 2.107,11 pontos.

Exceção, o japonês Nikkei caiu 0,44% em Tóquio, a 38.646,36 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e do setor varejista.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada, com nova máxima histórica do Nasdaq. Apenas a gigante de chips de inteligência artificial (IA) Nvidia avançou 1,8%, depois de brevemente ultrapassar capitalização de mercado de US$ 4 trilhões no início do pregão, tornando-se a primeira companhia a atingir essa marca.

Investidores na Ásia também seguem atentos a desdobramentos da ofensiva tarifária de Washington. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou ontem tarifar os produtos do Brasil em 50% a partir de 1º de agosto. Ele anunciou ainda que a tarifa de 50% a importações de cobre entrará em vigor na mesma data.

No começo da semana, Trump disse que Japão e Coreia do Sul serão tarifados em 25%, também no começo do mês que vem, se os dois países não conseguirem fechar acordos comerciais com os EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, com alta de 0,59% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.589,20 pontos.

