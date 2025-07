Vitória acerta contratação do técnico Fábio Carille para a retomada do Brasileirão

O Vitória agiu rápido e já oficializou seu novo treinador para o retorno do Brasileirão. Trata-se de Fábio Carille, ex-Corinthians, Santos e Vasco, que assume o lugar deixado por Thiago Carpini, demitido mais cedo nesta quarta-feira.

"O Vitória anuncia a contratação do técnico Fábio Carille. O treinador assume o cargo com efeito imediato. Seu contrato tem vigência de um ano", informou o clube baiano.

Fábio Carille tem 51 anos e se tornou conhecido no Corinthians, onde começou como auxiliar técnico, mas assumiu o time profissional entre 2016 e 2018, conquistando o Brasileirão em 2017. Em 2019, comandou novamente o clube paulista após idas e vindas para o futebol árabe.

Em 2021, Carille foi contratado pelo Santos e, em 2022, teve uma curta passagem pelo Athletico-PR. Na temporada passada, voltou ao Santos e levou o time de volta à elite, conquistando a taça da Série B do Campeonato Brasileiro.

Seu último trabalho foi à frente do Vasco nesta temporada, em que somou 21 jogos, nove vitórias, cinco empates e sete derrotas. O último jogo foi em 27 de abril e desde então estava livre no mercado.

No Vitória, Carille chega para substituir Thiago Carpini, demitido após 14 meses no cargo e 76 jogos, sendo 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas. Em 2025, o time baiano acumulou fracassos importantes: foi eliminado ainda na segunda fase da Copa do Brasil pelo Náutico, perdeu o título estadual para o arquirrival Bahia dentro de casa, caiu na primeira fase da Sul-Americana sem vencer no Barradão e agora se despediu da Copa do Nordeste diante da torcida.

No Brasileirão, o Vitória está em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento (Z-4), com 11 pontos. O time volta a campo no sábado, às 16h30, quando visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 13ª rodada.