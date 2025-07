Abicalçados: novas tarifas dos EUA são balde de água fria para o setor calçadista

Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) disse receber com "surpresa e preocupação" a taxação de 50% para todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira, classificou a medida como "um grande balde de água fria para o setor calçadista brasileiro".

A associação lembra que, em junho de 2025, o segmento registrou alta de 24,5% nas exportações ante igual mês do ano passado. O resultado foi impulsionado pelos Estados Unidos, principal destino das exportações brasileiras do setor, com crescimento de quase 40% no mesmo comparativo.

"No primeiro semestre, estávamos, aos poucos, recuperando mercado nos Estados Unidos, apesar de todas as instabilidades", afirma Ferreira.

Exportações

Os Estados Unidos receberam, em junho, 1 milhão de pares brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 20,76 milhões. Isso representa um crescimentos tanto em volume (+39,4%) quanto em receita (+25,4%) em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Abicalçados. No acumulado do semestre, as exportações para o país norte-americano somaram 5,8 milhões de pares e US$ 111,8 milhões, incrementos de 13,5% e de 7,2%, respectivamente, ante o igual período de 2024.