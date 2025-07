Luis Enrique exalta fase do PSG e projeta jogo contra Chelsea: 'Estamos em um momento especial'

Goleada após goleada, o Paris Saint-Germain parece ter encontrado sua identidade definitiva sob o comando de Luis Enrique. A vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid nesta quarta-feira, no MetLife Stadium, colocou o time francês na final do Mundial de Clubes. Após a partida, o treinador espanhol valorizou o desempenho diante de um dos maiores rivais do futebol europeu e já voltou suas atenções para o confronto decisivo com o Chelsea, marcado para domingo.

"Me sinto muito bem. Sempre é difícil jogar esse tipo de jogo, ainda mais contra o Real. Começamos muito bem e estamos felizes com o desempenho", destacou Luis Enrique, que voltou a elogiar a concentração da equipe mesmo diante do forte calor em Nova Jersey. "Jogamos em diferentes condições para alcançar o melhor rendimento. Mas os dois times saíram bem. Estamos em um momento especial e merecemos ganhar."

Desde a conquista da Liga dos Campeões com uma goleada sobre a Inter de Milão na final, o PSG vem encantando. A única derrota recente foi justamente no Mundial, diante do Botafogo, ainda na fase de grupos, por 1 a 0 - um tropeço que serviu de alerta e provocou uma reação fulminante. Desde então, o clube parisiense venceu com autoridade seus rivais, deixando pelo caminho nomes como Inter Miami, Bayern de Munique e agora o Real Madrid, sem sofrer gols.

A atuação diante dos merengues teve brilho coletivo e espaço para protagonistas, como Dembélé. Recuperado de lesão, o atacante teve sua primeira atuação completa na competição e foi exaltado por Luis Enrique. "É o primeiro jogo em que pudemos usá-lo normalmente. Ele é o melhor jogador desta temporada. Acho que merece ganhar tudo, porque deu tudo ao time e conseguimos alcançar troféus, que é o mais importante para o clube."

O desafio agora será diante do Chelsea, outro clube inglês que vive um momento de reconstrução, mas que cresceu ao eliminar Benfica, Palmeiras e Fluminense. Luis Enrique não subestima o adversário. "Mais um passo. Eles saíram muito bem em toda a competição. Estamos quase lá, queremos fazer história no nosso clube", afirmou, ciente do que está em jogo no domingo.

O meio-campista Fabián Ruiz, autor de dois gols na semifinal, também comemorou a classificação com os pés no chão. "O jogo foi perfeito. Ganhamos de um grande adversário como o Real Madrid. Sempre é difícil, mas estou feliz por estar na final", disse. "Vamos celebrar e descansar, porque o Chelsea é um grande time. Está fazendo as coisas muito bem, mas vamos tentar vencer para terminar a temporada da melhor maneira."