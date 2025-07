Criptomoedas: bitcoin opera em leve alta, com cautela e ausência de novos catalisadores

O bitcoin operou em leve alta nesta quarta-feira, 9, em um cenário que vem sendo marcado pela cautela para a criptomoeda, que vem operando diante das incertezas pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e na ausência de novos catalisadores que possam impulsionar os preços do ativo.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 0,36%, a US$ 109.525,48, e o ethereum avançava 3,59%, a US$ 2.718,68 de acordo com cotações da Binance.

O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa estreita nas últimas duas semanas: desde 24 de junho, não caiu abaixo de US$ 105.900 nem subiu acima de US$ 110 mil. É uma boa notícia para o token que ele não tenha sofrido uma forte queda durante o recente período de incerteza tarifária, mas os investidores em criptomoedas esperam que a falta de movimento no preço não seja um sinal de que o rali das criptomoedas tenha fracassado.

O analista da Trade Nation, David Morrison, afirmou em nota: "embora o ambiente geral de risco tenha apoiado o sentimento, a ausência de um rompimento claro sugere que os investidores permanecem cautelosos."

"O momentum de curto prazo do bitcoin está enfraquecendo nas máximas da faixa", disseram analistas da plataforma de negociação de criptomoedas Bitfinex em um relatório publicado na terça-feira, 8. "Isso sinaliza uma falta de força contínua e sugere que os investidores em criptomoedas estão hesitantes ou incapazes de impulsionar os preços significativamente para cima sem novos catalisadores ou sinais macroeconômicos mais claros."

*Com informações Dow Jones Newswires.