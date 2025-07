Fed: atividade segue sólida, mas incerteza persiste e inflação continua acima da meta, diz ata

A ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), divulgada nesta quarta-feira, 9, mostra que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) concordaram que a atividade econômica nos Estados Unidos "continuou a se expandir em um ritmo sólido", apesar da volatilidade nas exportações líquidas. O desemprego, segundo o documento, "permaneceu em um nível baixo" e as condições do mercado de trabalho seguiram "sólidas".

Apesar dos sinais positivos, o Comitê avaliou que a inflação ainda está "algo elevada" e decidiu, de forma unânime, manter a taxa dos Fed Funds entre 4,25% e 4,50%. A ata reforça que os dirigentes continuam "atentos aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato" - controle da inflação e promoção do pleno emprego - e que a "incerteza sobre as perspectivas econômicas diminuiu, mas permanecia elevada".

O texto destaca que essa retração na incerteza refletiu, em parte, "uma redução no nível esperado de tarifas, que aparentemente atingiu o pico em abril e posteriormente caiu".

A decisão de política monetária foi aprovada por unanimidade pelos 12 votantes, incluindo o presidente do Fed, Jerome Powell. "O Comitê está fortemente comprometido em apoiar o máximo emprego e em retornar a inflação ao objetivo de 2%", diz o comunicado.