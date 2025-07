Minha administração segue comprometida com desenvolvimento da África, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a sua administração segue comprometida com o desenvolvimento da África. "Há um grande potencial econômico na África", disse Trump durante almoço multilateral com líderes africanos na Casa Branca nesta quarta-feira (9). O encontro ocorre à luz de cortes na ajuda americana ao continente africano.

"Encorajamos países presentes hoje a realizarem grande investimento em defesa", afirmou o presidente americano. Trump disse aos líderes africanos que "há muita raiva no vosso continente".

O presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, disse que o convite para a visita à Casa Branca foi um gesto de generosidade e que os países entenderam a mensagem. Após a fala, Trump pediu para que os demais líderes fossem "breves" em seus comentários.

Os líderes africanos evidenciaram a vasta oferta de minerais básicos e de terras raras do continente.

Além do presidente da Mauritânia, o encontro contou com a participação dos líderes da Libéria, Joseph Nyuma Boakai, e de Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. O presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema, também esteve presente.

Também presente, o presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, falou sobre o potencial do país para abrigar campos de golfe e convidou o presidente para visitar a África. O presidente americano disse que visitará o continente "em algum momento".

Vários dos líderes manifestaram apoio à indicação de Trump para o Prêmio Nobel da Paz.