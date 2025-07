IOF não se presta à finalidade de fazer política monetária, diz Galípolo na Câmara

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é regulatório, durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. "Não existe nenhum exemplo de substituir a reunião com o Comitê de Política Monetária (Copom) por uma mudança no IOF. O IOF não se presta a fazer política monetária. O IOF tem uma outra demanda, que é uma demanda de caráter regulatório", afirmou.

Quando o governo decidiu anunciar mudanças no Imposto, alguns analistas do mercado financeiro começaram a contabilizar qual seria o impacto sobre a Selic e as decisões do Copom sobre o juro. Galípolo foi, desde o início, contrário às mudanças.