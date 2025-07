Departamento do Comércio dos EUA conclui que Suzano vendeu mercadorias abaixo do valor normal

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos concluiu que a brasileira Suzano exportou mercadorias ao país abaixo do valor normal no período de 1º de março de 2023 a 29 de fevereiro de 2024, intervalo no qual o órgão realizou uma fiscalização focada em papéis não revestidos.

A informação consta de relatório do órgão que será publicado amanhã no Federal Register, o Diário Oficial do governo americano. O texto foi previamente divulgado à imprensa.

No texto, o Departamento do Comércio disse ter apurado uma margem de dumping - ou seja, a diferença entre o valor normal e o preço de exportação - de 14,42%.

O órgão convida ainda as partes interessadas "a comentarem sobre estes resultados preliminares".