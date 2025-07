Calendário do PIS: veja a data de pagamento do abono em julho e saiba como consultar

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep continua em julho com o depósito do benefício para trabalhadores nascidos em setembro e outubro. O valor será liberado na terça da próxima semana, dia 15, e ficará disponível para saque até 29 de dezembro de 2025.

Este é o sexto lote do calendário de pagamentos de 2025, que considera o ano-base 2023. O valor do benefício pode variar de R$ 127 a R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados com carteira assinada naquele ano.

A estimativa é de que cerca de 4 milhões de trabalhadores da iniciativa privada recebam o PIS pela Caixa Econômica Federal, enquanto aproximadamente 500 mil servidores públicos receberão o Pasep por meio do Banco do Brasil. No total, a previsão é que 25,8 milhões de brasileiros tenham direito ao abono salarial neste ciclo.

Quem pode receber?

Para ter acesso ao abono, é necessário cumprir as seguintes condições:

Possuir cadastro no PIS/Pasep por no mínimo 5 anos;

Receber, no máximo, dois salários mínimos de média salarial durante o ano de referência (para pagamentos em 2025, o ano considerado será 2023);

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano considerado;

Estar com os dados atualizados pelo empregador, que deve ser uma Pessoa Jurídica, na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/e-Social.

Como sacar o PIS?

Para quem já tem conta: o PIS é depositado diretamente em contas correntes ou poupanças individuais dos beneficiários, incluindo contas no Caixa Tem para quem não é cliente do banco;

Como usar a quantia: o dinheiro pode ser acessado via cartão do banco, internet banking, ou aplicativo Caixa Tem;

Para quem não tem conta mas tem cartão social: é possível sacar o valor utilizando o Cartão Social e senha em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, agências da Caixa, ou correspondentes Caixa Aqui.

Para quem não tem conta e nem cartão social: apresente um documento oficial com foto em qualquer agência da Caixa para sacar.

Como sacar o Pasep?

Para correntistas do Banco do Brasil: o Pasep é depositado diretamente na conta;

Para não correntistas do BB: acesse o portal gov.br e faça login. Depois selecione "Serviços para você" e clique em "Receber o Abono Salarial". Clique novamente em "Receber o Abono Salarial" e complete os dados solicitados.