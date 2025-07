México apreende quase 15 milhões de litros de combustível roubado de trens abandonados

As autoridades mexicanas apreenderam cerca de 15 milhões de litros de diesel, gasolina e derivados de petróleo roubados de dois trens abandonados em um estado que faz fronteira com o Texas. A apreensão ocorreu dias após as autoridades terem dito que desmantelaram uma quadrilha de roubo de combustível que operava no centro do México com a prisão de 32 pessoas.

O secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, disse no X na segunda-feira, 7, que os dois trens-tanque foram encontrados perto das cidades de Ramos Arizpe e Saltillo, no estado de Coahuila. García Harfuch não disse de onde vinha o combustível, para onde estava sendo levado ou se estava relacionado às prisões da semana passada.

Histórico

O governo mexicano tem combatido o roubo de combustível da empresa petrolífera estatal Pemex há anos. Mais recentemente, também houve casos de combustível importado ilegalmente para o México pelo crime organizado para ser vendido sem o pagamento de impostos de importação. A Pemex disse em demonstrações financeiras que entre 2019 e 2024 perdeu quase US$ 3,8 bilhões devido ao roubo de combustível.

O combustível roubado é geralmente chamado de "huachicol" no México. O crime organizado perfura oleodutos e desvia combustível para postos de gasolina forçados a comprar dos cartéis ou vende diretamente nas ruas. As autoridades americanas até acusaram o cartel Jalisco Nova Geração de operar seus próprios postos de gasolina.

O chefe de segurança disse que foi a maior apreensão de combustível durante o mandato da Presidente Claudia Sheinbaum. Em ambos os casos, os vagões pareciam ter sido abandonados e não havia documentação mostrando de onde vinha o combustível.

Em março, as autoridades apreenderam um barco carregando cerca de 9,8 milhões de litros de combustível no porto de Tampico, no estado fronteiriço do norte de Tamaulipas.