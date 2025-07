São Paulo é cidade que mais ouve The Velvet Sundown, banda criada por Inteligência Artificial

A banda The Velvet Sundown, criada por Inteligência Artificial (IA), cativou o coração dos paulistanos, segundo números do Spotify. Dentre os ouvintes contabilizados pela plataforma de áudio, a cidade de São Paulo ocupa o topo do ranking com mais de 15 mil fãs até então.

Logo abaixo, as cidades australianas de Sydney e Melbourne aparecem na listagem, seguidas de Estocolmo (Suécia) e Londres (Inglaterra).

Em pouco mais de um mês, a banda liberou o lançamento de dois álbuns: Dust and Silence e Floating on Echoes. O projeto acumulou mais de 1,1 milhão de ouvintes mensais, além de 37 mil seguidores. A música Dust on the Wind se destaca como a preferida dos fãs, com mais de 1 milhão de Streams.

Origem da banda The Velvet Sundown

Ganhando visibilidade em playlists do Spotify, o grupo começou a ser citado na mídia em junho, devido a todo o mistério envolvido em seu surgimento e ascensão repentina.

Mas, apesar das suspeitas da presença de IA no projeto, a confirmação oficial veio apenas após a atualização da biografia da banda na plataforma de áudio, que confirmou a utilização de IA no processo criativo do grupo musical.

"Todos os personagens, histórias, músicas, vozes e letras são criações originais geradas com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial empregadas como instrumentos criativos", diz a bio.

O projeto, contudo, também conta com direção criativa humana para a elaboração das músicas sintéticas em ambos trabalhos já lançados. Não se sabe, ainda, quem está por trás do projeto da banda.