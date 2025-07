Presidente do BB: 'Tivemos primeiros testes com intermediação financeira e crédito de carbono'

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse há pouco, em evento no BNDES, que a instituição fez os primeiros testes com intermediação financeira com créditos de carbono. A executiva defendeu a instalação de uma certificadora nacional de créditos de carbono e de uma bolsa para negociar esses ativos.

"Fizemos as primeiras operações de intermediação de contratos de crédito de carbono. Então, tenho empresas ou clientes ou produtores que têm o crédito de carbono disponível para comercialização, e a gente tem as empresas que têm como objetivo o net zero na sua produção."

A executiva disse que a intenção do banco é criar uma mesa robusta no país para a intermediação dessas operações e que almeja uma certificadora nacional de créditos de carbono. "A nossa intenção é criar uma mesa robusta no país para a intermediação dessas operações", contou. "Então a gente almeja no futuro muito próximo que nós tenhamos uma certificadora nacional de crédito de carbono."

Medeiros defendeu também uma bolsa para negociação de créditos de carbono no país. "É fundamental e muito importante uma bolsa de negociação do crédito de carbono que tenha condição de receber todos os projetos que produzem crédito de carbono. E, de um outro lado, que a gente tem a condição de viabilizar o net zero de todas as empresas que tem que queiram."