Nas atuais condições de elevada incerteza é essencial manter a dependência de dados, diz Lane

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, ressaltou que, considerando as atuais condições de elevada incerteza, é essencial manter a dependência de dados e adotar uma abordagem "reunião a reunião" ao tomar as decisões de política monetária, sem ter um compromisso prévio com qualquer trajetória futura específica para as taxas de juros.

"Além de observar o comportamento real da atividade e da inflação, a dependência de dados também se estende aos dados recebidos sobre as configurações de política monetária fora do domínio monetário", disse em discurso publicado nesta quarta-feira, ao mencionar que mudanças nos regimes de política internacional e doméstica "são altamente relevantes para a dinâmica futura da inflação".

Lane também afirmou que, do ponto de vista das finanças públicas, "é natural combinar bens públicos europeus com dívida comum", para alinhar o financiamento com os benefícios regionais desses bens públicos.