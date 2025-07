Estudante da Unesp está desaparecida após fazer prova e sair da universidade com bicicleta

A estudante Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, mulher trans, está desaparecida desde o 12 de junho. Ela foi vista pela última vez após sair do câmpus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), onde é aluna do curso de Zootecnia.

De acordo com informações de colegas, Carmen fez uma prova e saiu da universidade com sua bicicleta elétrica de cor preta. Ela tem aproximadamente 1,70 de altura, cabelo preto cacheado, pele negra e olhos castanhos.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Reitoria da Unesp, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Proade) e a direção do câmpus de Ilha Solteira informaram que têm colaborado com as investigações.

Informações sobre a Carmen que possam ajudar nas investigações podem ser enviadas para o e-mail [email protected].