'Vin Diesel', acusado de participar do maior assalto da história do RS, é preso em SP

Um criminoso conhecido como "Vin Diesel", acusado de integrar a quadrilha que praticou o maior roubo da história do Rio Grande do Sul, ocorrido em Caxias do Sul em junho de 2024, foi preso na segunda-feira, 7, em Osasco, na Grande SP. A reportagem não localizou a defesa de "Vin Diesel".

A prisão foi executada pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo. "Vin Diesel" estava foragido - contra o acusado havia uma ordem de prisão emitida pela Justiça Federal no Rio Grande do Sul em razão do assalto ocorrido em Caxias do Sul, quando foram roubados mais de R$ 14 milhões.

Segundo a PM, "Vin Diesel" também é investigado por ligações com outros criminosos responsáveis pelo financiamento de crimes ultraviolentos no Brasil. Com ele foram apreendidos mais de R$ 4 mil e quatro celulares. A ocorrência foi apresentada na sede da Polícia Federal em São Paulo.

Como foi o assalto

Na noite de 19 de junho de 2024, nove criminosos que, segundo a polícia, são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), invadiram a pista do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Usando uniformes de policiais, veículos caracterizados como viaturas da Polícia Federal e armas de grosso calibre, eles renderam funcionários na guarita para chegar a um avião que vinha de Curitiba e transportava R$ 30 milhões de um banco.

O bando conseguiu fugir levando R$ 14,4 milhões. Houve tiroteio e um policial e um assaltante foram mortos.

Após mais de dois meses de investigação, no ano passado a Polícia Federal finalizou a primeira fase da Operação Elísios com 17 pessoas indiciadas pela participação no crime, além da representação à Justiça Federal pelo sequestro de 19 contas bancárias e quatro imóveis.

Já na segunda fase, realizada em maio deste ano, a PF cumpriu 17 mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 26 de busca e apreensão, além da determinação de bloqueio de ativos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

"Vin Diesel" era um dos foragidos dessas duas etapas.