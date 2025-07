Bolsas da Europa avançam, impulsionadas por defesa e bancos, de olho em sinais tarifários dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações de defesa e do setor bancário, enquanto investidores aguardam sinais de avanços em negociações tarifárias com os EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,74%, a 549,77 pontos. Apenas o subíndice aeroespacial e de defesa subia 0,90%, enquanto o do setor bancário tinha ganho de 1,5%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que a União Europeia (UE) provavelmente saberá as tarifas "recíprocas" a que estará sujeita ainda esta semana. A UE fez uma série de "ofertas reais" à Casa Branca que estão sendo analisadas por Trump, segundo o secretário de comércio americano, Howard Lutnick, que falou em entrevista à CNBC.

Trump também anunciou planos de impor tarifa de 50% a importações de cobre e ameaçou tarifar produtos farmacêuticos em 200% "em um ano ou um ano e meio".

Na área de defesa, a Renk saltava 5,2% em Frankfurt no horário acima, após a Bloomberg noticiar que a fabricante alemã de peças para veículos militares considera abrir um negócio na área civil. Já a Airbus subia 1,8% após relatos de que a UE está buscando a isenção de aeronaves comerciais na discussões comerciais com os EUA.

Outros destaque era a EssilorLuxottica, que exibia robusta alta de 5,8% em Paris, após a Meta Platforms comprar fatia de quase 3% na maior fabricante de óculos do mundo, segundo fontes da Bloomberg.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,25%, a de Paris avançava 1,35% e a de Frankfurt ganhava 1,10%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,43%, 1,14% e 0,26%, respectivamente.

