Primeiro trem da futura linha 6-Laranja do Metrô chega ao pátio de SP

O primeiro trem da futura Linha 6-Laranja do Metrô chegou ao Pátio Morro Grande na manhã desta terça-feira, 8. A chegada de todos os 22 trens de seis carros cada está programada para os próximos meses, informou a Linha Uni, concessionária responsável pela operação da Linha Laranja. Os trens estão sendo produzidos pela Alstom, em Taubaté.

Cada composição poderá transportar até 2.044 passageiros. Fabricados em aço inoxidável, os trens poderão atingir até 90 km/h e são mais leves que os modelos em aço carbono. As composições têm durabilidade estimada em mais de 40 anos.

A previsão é de que a Linha 6, que ligará as zonas norte e oeste ao centro da cidade, seja inaugurada parcialmente até o final de 2026, no trecho entre Brasilândia e Perdizes. O percurso restante até São Joaquim está previsto para 2027.

Entre as estações mais adiantadas estão as de Perdizes, Água Branca e Santa Marina. Já foram instalados 19 km de trilhos ao longo do traçado da linha, que conta com 15 estações e 15,3 km de extensão operacional.

A expectativa é de que, assim, a linha atenda 633 mil passageiros diariamente, reduzindo a 23 minutos o tempo necessário para vencer o trajeto que exige hoje uma hora e 30 minutos de ônibus, segundo a concessionária.

Inicialmente, a Linha 6 fará integração com outras três linhas: a Linha 1-Azul, do Metrô de SP, na Estação São Joaquim; a Linha 4-Amarela, da ViaQuatro, na Estação Higienópolis-Mackenzie; e com os trens suburbanos da Linha 7-Rubi, operados pela CPTM (e que serão assumidos pela TIC Trens em novembro deste ano), na Estação Água Branca.