Unctad: comércio global cresce US$ 300 bi no 1º semestre, mas riscos aumentam

O comércio global cresceu cerca de US$ 300 bilhões no primeiro semestre de 2025, um ritmo moderado de expansão, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 8, pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês). A alta foi impulsionada por "um aumento de 14% nas importações dos Estados Unidos" e "um salto de 6% nas exportações da União Europeia (UE)".

Segundo a Unctad, o comércio global subiu 1,5% no primeiro trimestre e pode ter acelerado para 2% no segundo, de acordo com expectativas da instituição. Os serviços seguem como principal motor do crescimento, com alta de 9% nos últimos quatro trimestres. Já os volumes de bens avançaram apenas 1%, enquanto os preços "provavelmente continuaram a subir".

As economias desenvolvidas superaram os países em desenvolvimento, revertendo tendência recente. O comunicado aponta que "os países em desenvolvimento registraram queda de 2% nas importações", enquanto na África as exportações cresceram 5% e o comércio regional subiu 16% em um ano.

A Unctad também alertou para o aumento nos desequilíbrios comerciais. "Os Estados Unidos ampliaram seu déficit", enquanto China e UE registraram superávits maiores. O déficit anual dos EUA chegou a US$ 360 bilhões com a China, US$ 276 bilhões com a UE e US$ 116 bilhões com o Vietnã, destaca o órgão da ONU.

Para o segundo semestre, a Unctad aponta riscos crescentes: "incerteza política persistente, tensões geopolíticas e sinais de desaceleração global". As novas tarifas dos EUA, com alíquota-base de 10% e sobretaxas sobre aço e alumínio, aumentam o risco de fragmentação comercial. Ainda assim, a Unctad vê sinais de resiliência e afirma que a continuidade dependerá de "clareza política, desdobramentos geoeconômicos e adaptabilidade das cadeias de suprimento".