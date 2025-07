Trump repete crítica a Putin, pede mais gastos da Otan e cobra renúncia de Powell

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está "feliz com Putin, mas estamos lidando com ele", mantendo a mensagem da véspera. Segundo ele, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "percebeu que sua operação militar na Ucrânia não era legal e quer resolver", mas destacou que o líder russo "está causando várias mortes civis e militares, inclusive de seu próprio exército". Sobre as sanções à Rússia, Trump disse que "ainda estou analisando o projeto de lei".

Durante reunião de gabinete nesta terça-feira, Trump afirmou que "se não tivéssemos dado equipamentos militares à Ucrânia, guerra teria durado 3 ou 4 dias" e ressaltou que "nossos equipamentos militares são os melhores do mundo, por isso todos querem comprá-los". Para acelerar a produção, acrescentou: "precisamos acelerar contratos de equipamentos militares e defesa. Eles fabricam muito lentamente".

O presidente também cobrou dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) maior comprometimento: "Quero que países da Otan aumentem gastos em defesa, mas também contribuam militarmente." Sobre a presença dos EUA no exterior, destacou que "forças dos EUA na Coreia do Sul e na Alemanha impulsionam suas economias".

Na área econômica, Trump declarou que "tudo está se equilibrando". Em tom crítico, afirmou que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome "Powell deveria renunciar imediatamente", reiterando os constantes ataques ao chefe do Banco Central americano.

Questionado sobre o escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, Trump respondeu: "pessoas ainda estão falando de Jeffrey Epstein? Quer mesmo gastar nosso tempo perguntando sobre isso?" e acrescentou: "temos o Texas, temos isso, não acredito que vocês ainda estejam perguntando sobre ele".