Ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que EUA podem retomar diplomacia

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que a guerra de Israel "sabotou a diplomacia", mas que os Estados Unidos podem retomá-la. Em artigo de opinião publicado pelo Financial Times, o ministro escreveu que o Irã continua interessado na diplomacia, mas que há boas razões para duvidar de um diálogo mais aprofundado. "Se houver o desejo de resolver isso amigavelmente, os EUA devem demonstrar genuína disposição para um acordo equitativo. Washington também deve saber que suas ações nas últimas semanas mudaram a situação", apontou.

A promessa do presidente Donald Trump de "América Primeiro" está, na prática, sendo distorcida para "Israel Primeiro", afirmou Araghchi. "Tendo testemunhado o sacrifício de milhares de vidas americanas e o desperdício de trilhões de dólares dos contribuintes em nossa região, os americanos parecem estar fartos", escreveu.

"Em apenas cinco reuniões ao longo de nove semanas, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e eu alcançamos mais do que eu havia conseguido em quatro anos de negociações nucleares com o fracassado governo Biden. Estávamos à beira de um avanço histórico", afirmou. "Para abordar as preocupações dos EUA de que o Irã pudesse um dia desviar seu programa nuclear pacífico, mantivemos discussões detalhadas e francas - inclusive sobre o futuro do enriquecimento de urânio iraniano. Houve várias ideias para uma solução vantajosa para ambas as partes, apresentadas por ambas as partes e por Omã", apontou.

Ontem, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que os ataques dos EUA "danificaram severamente" várias instalações nucleares iranianas. Segundo o líder, o Irã estava "à mesa de negociações" com os americanos quando, "às vésperas de nova rodada, eles literalmente jogaram uma bomba sobre a mesa de negociações e destruíram a diplomacia".