Em meio à crise com Boto, presidente do Flamengo diz não pensar em troca de comando

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, não quer saber do assunto crise no clube e garantiu que está satisfeito com sua diretoria, sobretudo com o português José Boto, escolhido dele para ser o responsável por comandar o departamento de futebol. Problemas em negócios recentes teriam estremecido a relação.

"Jamais pensei em mudar o comando do futebol do Flamengo", garantiu Bap em entrevista à coluna do PVC, no UOL. Foi a maneira encontrada pelo mandatário para garantir que Boto continua respaldado e que uma saída só ocorreria caso fosse decisão do português - Boto chegou a cogitar oo pedido de demissão segundo o jornal O Globo.

Alguns 'desencontros' após a eliminação no Mundial de Clubes - derrota por 4 a 2 diante do Bayern de Munique nas oitavas de final - teriam colocado Bap e Boto em rota de colisão, o que fez ferver o noticiário flamenguista. Os negócios no futebol seriam o principal 'problema'.

As divergências iniciaram com a negociação de Gerson para o Zenit. A saída não era aprovada por alguns dirigentes nem pela torcida. Depois veio a notícia de que o clube trabalha nos bastidores para negociar o centroavante Pedro. Mesmo pouco utilizado por Filipe Luis, o centroavante é querido no clube.

Por fim, a presidência teria vetado a contratação do atacante Mikey Johnston, do West Bromwich, da Inglaterra, após sofrer grande pressão. O atacante irlandês já tinha tudo acertado e chegaria ao Rio nos próximos dias para exames médicos.

Um possível histórico de graves lesões seria o motivo para a volta atrás no negócio. Na verdade, muitas negociações indicadas ou realizadas por Boto vinham sendo questionadas/canceladas, o que deixou o diretor irritado com um possível processo de 'fritura' e começasse a pensar em deixar o Flamengo. Justamente o que Bap tenta amenizar no momento.