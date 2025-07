Haddad: não podemos fazer de questões ideológicas com Argentina um empecilho para prosperar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter uma boa relação com as autoridades financeiras da Argentina, e que a relação entre as economias brasileira e argentina é maior do que questões domésticas e discursos políticos de ambos os lados.

"Se nos detivermos ao interesse mútuo, sem dar atenção para discursos mais radicalizados, que só afastam as pessoas, vamos fazer parcerias extraordinárias com a Argentina", disse Haddad em entrevista ao portal Metrópoles.

"Estamos vendendo mais para a Argentina. Os problemas dela são diferentes dos nossos. Cada um está tentando resolver os seus problemas. Não podemos fazer destas questões domésticas, linhas ideológicas e discursos que chefes de Estado assumem um empecilho para continuar prosperando cooperativamente", disse o ministro.

"Os governos passam. Brasil e Argentina estão colados, têm um destino comum. Uma coisa é agenda de governo. Outra é agenda de Estado, que vai perdurar, sobreviver a muitos governos. Temos que garantir que Estado se fortaleça, e parceria com Argentina é muito estratégica ao Brasil", acrescentou.