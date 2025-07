Fed de NY: expectativa de inflação ao consumidor nos EUA recua no horizonte de 1 ano, a 3%

As expectativas dos consumidores dos Estados Unidos para a inflação no horizonte de um ano caíram de 3,2% em maio a 3% em junho. Os dados são da pesquisa de Expectativas dos Consumidores, divulgada nesta terça-feira pelo Federal Reserve (Fed) de Nova York. Nos horizontes de três anos e de cinco anos, as expectativas permaneceram inalteradas em 3% e em 2,6% em junho, respectivamente.

Segundo a instituição, as expectativas médias de desemprego, ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego nos EUA esteja mais alta daqui a um ano, caíram de 40,8% em maio a 39,7%, mas ainda permanece acima da média dos últimos doze meses, que é 37,9%.

As expectativas medianas das famílias para o crescimento do preço das casas ficaram inalteradas em 3% em junho. O Fed de Nova York aponta que essa série tem se mantido em uma faixa estreita entre 3,0% e 3,3% desde agosto de 2023.

Já as expectativas de variação nos preços das commodities para um ano à frente subiram para 4,2% em junho no caso da gasolina e a 9,2% no custo dos cuidados médicos. A expectativa de variação no preço dos alimentos, segundo o Fed de Nova York, ficou inalterada em 5,5% em junho, o nível mais alto desde outubro de 2023.