Haddad sobre Trump tarifar alinhados ao Brics: acredito que ele nem saiba o que isso quer dizer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 8, acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente nem saiba ao certo o que quis dizer ao declarar que países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics" pagarão uma tarifa adicional de 10%.

"Eu acredito que ele nem saiba o que isso queira dizer. O que significa isso de 'alinhado aos Brics'? Os Brics são países que estão representando os interesses do Sul global em busca de mais cooperação. É isso que são os Brics. E fortalece o G20", disse Haddad em entrevista ao portal Metrópoles.

O ministro defendeu a ampliação das vozes no cenário internacional, para além dos países que compõem o chamado G7. Segundo ele, isso é especialmente importante no contexto atual, marcado pelo avanço da inteligência artificial e de novas tecnologias. "Se a gente não falar o que pensa, o que vai ser do Sul global, que é mais da metade da população?", questionou.