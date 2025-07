Taxas futuras recuam com dólar e após varejo mais fraco

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 8, em linha com o dólar e após o desempenho abaixo do esperado das vendas no varejo em maio. As vendas do comércio varejista caíram 0,2% em maio ante abril, no piso das estimativas. As vendas no varejo ampliado subiram 0,3% em maio ante abril, perto do piso das estimativas, que iam de 0,2% e 2,0%, com mediana positiva de 1,0%.

Às 9h15 desta terça-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na mínima de 14,145%, de 14,200% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para mínima de 13,240%, de 13,307%, e o para janeiro de 2031 ia para mínima de 13,340%, de 13,394% no ajuste de segunda-feira, 7.