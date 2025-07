Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump adiar prazo para acordos comerciais

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, um dia após o governo Trump ameaçar Japão, Coreia do Sul e outros 12 países com tarifas maiores, mas também adiar o prazo para o fechamento de acordos comerciais.

Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,81% em Seul, a 3.114,95 pontos, enquanto o Nikkei subiu 0,26% em Tóquio, a 39.688,81 pontos, e o Hang Seng garantiu alta de 1,09% em Hong Kong, a 24.148,07 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,70%, a 3.497,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,3%, a 2.102,36 pontos.

Exceção, o Taiex caiu 0,30% em Taiwan, a 22.362,27 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que produtos do Japão, Coreia do Sul, Casaquistão e Tunísia estarão sujeitos a "tarifas recíprocas" de 25% a partir de 1 de agosto. Isso significa que, na prática, o prazo de 9 de julho de Washington para a assinatura de acordos comerciais foi estendido até o fim deste mês.

Outros países serão punidos com tarifas maiores, caso da Indonésia (32%), Bangladesh (35%), Camboja (36%), Tailândia (36%), Laos (40%) e Mianmar (40%), segundo cartas publicadas por Trump em sua rede social, a Truth Social.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, com alta marginal de 0,02% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.590,70 pontos, após o banco central do país, conhecido como RBA, decidir manter sua taxa básica de juros em 3,85%.

Contato: [email protected]