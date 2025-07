Zubimendi assina com o Arsenal após ser disputado pelo Real Madrid: 'Mudança que eu queria'

O Arsenal venceu a disputa com o poderoso Real Madrid e oficializou a contratação do habilidoso meio-campista Martín Zubimendi, de 26 anos. O atleta, que defendia a Real Sociedad, assinou contrato com o novo clube e externou o seu contentamento: "Mudança que eu queria".

Para ficar com o atleta, o time inglês desembolsou cerca de 65 milhões de euros (algo em torno de R$ 415 milhões) e vai contar com o jogador por cinco temporadas. Em sua estreia no futebol da Inglaterra, ele vai usar a camisa 36.

"Este é um momento muito importante na minha carreira. É a mudança que eu buscava e que eu queria fazer. Assim que você põe os pés aqui, você percebe a grandeza desse clube", afirmou o jogador que colocou a transferência como um objetivo conquistado. "Gosto do Arsenal porque o estilo de jogo deles combina comigo. Eles mostraram recentemente o seu potencial", completou.

Adepto de um futebol ofensivo, o técnico Mikel Arteta afirmou que a chegada do espanhol vai tornar a sua equipe muito mais eficiente quando tiver de atacar os seus rivais. "Martín é um jogador que trará muita qualidade e inteligência futebolística ao nosso time. Ele tem todos os atributos para ser um jogador-chave", afirmou o treinador ao site oficial do Arsenal.

Destaque da Real Sociedad na temporada 2022/2023, Zubimendi ajudou o ex-clube a garantir a melhor campanha de sua equipe na história recente do Campeonato Espanhol, quando terminou a competição na quarta colocação. De olho na performance do jogador há algum tempo, o diretor Andrea Berta disse que a sua chegada foi uma grande conquista.

"Martín era um alvo importante para nós e todos sabemos que ele se encaixa perfeitamente no nosso elenco com sua alta qualidade. Por tudo isso ficamos muito orgulhosos de concretizar essa transferência com sucesso", afirmou o dirigente.