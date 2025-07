Donos de leão são presos após animal atacar mulher e seus dois filhos no Paquistão

Os donos de um leão de estimação, que escapou de uma fazenda e feriu uma mulher e seus dois filhos, foram presos na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, informaram as autoridades no domingo, 6. A prisão ocorreu após a divulgação de um vídeo dramático mostrando o leão pulando um muro antes de atacar as vítimas em uma área residencial.

A mulher e seus filhos de 5 e 7 anos sofreram ferimentos no rosto e nos braços na noite de quarta-feira, 2, quando o leão escapou da jaula, informou o policial Faisal Kamran. De acordo com um relatório, o pai das crianças disse à polícia que os donos do leão ficaram observando o animal arranhar sua família, sem fazer nenhum esforço para contê-lo. O leão retornou posteriormente à fazenda dos donos e foi transferido para um parque de vida selvagem, informou a polícia.

Manter animais exóticos, como leões, é considerado um símbolo de status entre alguns paquistaneses ricos, apesar das exigências legais e das altas taxas associadas à posse. (Com Associated Press)

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.