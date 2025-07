Michael Douglas conta por que escolheu não trabalhar mais, mas diz que não está aposentado

Michael Douglas participou neste final de semana no Festival de Cinema de Karlovy Vary, na República Checa, e falou ao público sobre seus quase 60 anos de carreira e sua decisão mais recente de parar de trabalhar.

"Não trabalho desde 2022 de propósito, porque percebi que precisava parar", disse o ator, que fez 80 anos em setembro do ano passado.

"Trabalhei bastante por quase 60 anos e não queria ser uma daquelas pessoas que morrem no set. Não tenho nenhuma intenção real de voltar. Digo que não estou aposentado porque, se algo especial surgir, eu voltaria, mas, tirando isso, não", completou.

O ator ainda falou sobre sua batalha contra o câncer de garganta, que foi diagnosticado em 2010. "Eu segui o tratamento, que envolvia quimioterapia e radioterapia, e tive sorte", contou, explicando que caso precisasse de uma cirurgia poderia ter pedido parte do seu maxilar, o que não aconteceu.

Profissão: marido

Entre os planos futuros, Michael Douglas disse que está tentando tirar um bom roteiro de "um pequeno filme independente", mas concluiu que, por enquanto, quer focar em seu casamento e está "feliz em interpretar o parceiro" de sua esposa, Catherine Zeta-Jones. Eles estão juntos há 27 anos.

Michael Douglas foi ao festival de cinema para apresentar uma cópia restaurada Um Estranho no Ninho, clássico do cinema de que faz 50 anos em 2025 e do qual ele foi um produtores.