Com Federer nas tribunas, Djokovic vira sobre De Minaur e vai às quartas em Wimbledon

Diante de Roger Federer no Royal Box da quadra central de Wimbledon, Novak Djokovic mostrou força nesta segunda-feira ao buscar grande virada sobre o australiano Alex de Minaur. O sérvio vai disputar a fase de quartas de final do Grand Slam britânico pela 16ª vez na carreira após a vitória por 3 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4, 6/4 e 6/4, em uma batalha de 3h19min.

Ao fim da partida, o atual número seis do mundo recebeu os aplausos de Federer, um dos seus principais rivais no circuito. O suíço estava presente no camarote de honra de Wimbledon. Djokovic é dono de sete títulos na grama londrina e busca, neste ano, igualar o recorde de oito conquistas, que pertence a Federer no masculino.

Presente nas quartas em Wimbledon pela 16ª vez, o sérvio ocupa o segundo lugar nesta estatística em Wimbledon, atrás justamente de Federer, que alcançou esta fase por 18 vezes antes de aposentar das quadras em 2022. De forma geral, Djokovic registrou sua 63ª classificação para disputar as quartas num Grand Slam. Ele é o recordista, à frente do suíço, com 58.

Aos 38 anos, o sérvio vem também se destacando em termos de longevidade nos Grand Slams. Com a vitória, ele se tornou o terceiro tenista na Era Aberta (iniciada em 1968) ao alcançar as quartas de final em Wimbledon co 38 anos ou mais, atrás de Ken Rosewall (1974) e Federer (2021).

Apesar da larga experiência na grama londrina, Djokovic começou mal a partida desta segunda. Atual número 11 do mundo, De Minaur soube aproveitar a aparente desconcentração do heptacampeão de Wimbledon. O australiano cedeu apenas um game e atropelou o favorito em apenas 30 minutos. A situação mudou na segunda parcial, quando ambos protagonizaram um festival de quebras de saque. Djokovic levou a melhor e empatou a partida.

Mais confiante, o sérvio passou a neutralizar o jogo do australiano no terceiro set. O ex-número 1 do mundo era mais agressivo e exigia cada vez mais do rival. Em grande ritmo, ele fechou o set e decretou a virada no placar.

O quarto set teve início com uma quebra de Minaur, que parecia esboçar reação. Ele sustentou a vantagem até os games finais, quando caiu de produção e permitiu nova reação de Djokovic. O sérvio, então, faturou duas quebras em sequência, virou o placar e sacramentou a vitória.

O próximo adversário de Djokovic será o italiano Flavio Cobolli, uma das surpresas da chave masculina. Nesta segunda, o 24º do mundo eliminou o experiente croata Marin Cilic, vice-campeão em Wimbledon em 2017.