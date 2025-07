Juros para aquisição de veículos apresentam patamar extremamente elevado, afirma Anfavea

A direção da Anfavea, a entidade que representa as montadoras, apontou nesta segunda-feira, 7 efeitos dos juros altos no desempenho do setor. Em meio à estagnação nas vendas de veículos, a produção das fábricas de automóveis perdeu ritmo pelo segundo mês seguido, segundo balanço divulgado mais cedo pela associação, com dados relativos a junho.

Em apresentação dos resultados, o presidente da Anfavea, Igor Calvet, disse que, na esteira da elevação da Selic, os juros para aquisição de veículos chegaram a patamar extremamente elevado, com taxa no financiamento de pessoa física já em 27,6% ao ano.

Conforme a Anfavea, mais de 600 vagas de trabalho foram fechadas nas montadoras nos últimos dois meses, o que, avalia a direção da entidade, pode ser reflexo da baixa da produção. "Estamos observando o dado de emprego com lupa muito grande", disse Calvet, apontando também preocupação com o impacto do avanço da inadimplência nas taxas cobradas pelos bancos.

O presidente da Anfavea salientou que a indústria precisará de um segundo semestre "muito mais forte" para manter até o fim do ano, como traçado nas projeções oficiais, o crescimento de 7,8% mostrado pela produção de janeiro a junho. As vendas a locadoras, que respondem por 28% do total, e as exportações à Argentina, principal destino dos embarques ao exterior, têm sustentado os volumes da indústria diante da queda de movimento no varejo.

Mais uma vez, a Anfavea apontou que o crescimento das compras de carros está sendo "capturado" pelos veículos importados, principalmente chineses. No primeiro semestre, as vendas de veículos importados subiram 15,6%, enquanto as de nacionais tiveram alta menor, de 2,6%.