Kelly Osbourne é pedida em casamento por Sid Wilson em show de despedida do Black Sabbath

Um dia histórico para a família Osbourne! Além da despedida de Ozzy Osbourne dos palcos com o Black Sabbath, o último sábado, 5, ficou marcado pelo noivado de Kelly Osbourne e Sid Wilson. O DJ do Slipknot pediu a mão da filha de Ozzy e Sharon em frente aos pais dela nos bastidores do show em Birmingham, na Inglaterra.

Sempre bem-humorado, mesmo debilitado pela doença de Parkinson aos 76 anos, Ozzy ainda aproveitou para brincar com o genro ao testemunhar o pedido. "Vai se f****! Você não vai se casar com a minha filha", disse o ex-vocalista do Black Sabbath.

Kelly, 40, e Sid, 48, já se conhecem há mais de 25 anos, desde que a banda dele tocou no Ozzy Fest, em 1999. Mas, devido à diferença de idade, eles só começaram a flertar anos mais tarde, em 2013, como contou Kelly à revista People. O relacionamento, no entanto, só se tornou público em 2022, quando Kelly deu à luz o primeiro filho do casal.

Kelly é a filha do meio de Ozzy e Sharon Osbourne, que estão juntos há 43 anos. Eles também são pais de Aimee, de 41 anos e de Jack, de 39. Ozzy ainda tem outros três filhos do seu casamento anterior com Thelma Riley.