Lula diz que Sul Global pode liderar desenvolvimento 'sem repetir erros do passado'

O 'Sul Global' pode liderar "um novo paradigma de desenvolvimento, sem repetir os erros do passado", segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em discurso na cúpula do Brics, o presidente brasileiro frisou que será lançada nesta segunda-feira, 7, a Parceria pela Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas no encerramento da Cúpula do Brics.

Lula criticou os modelos econômicos que buscaram incentivar a sustentabilidade. "Os incentivos dados pelo mercado vão na contramão da sustentabilidade", observou. As declarações foram dadas na abertura da sessão plenária "Meio Ambiente, COP 30 e Saúde Global", durante a cúpula de chefes de Estado e de governo do Brics, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

O presidente brasileiro declarou ainda que o Brics aposta na ciência e transferência de tecnologia para colocar a vida em primeiro lugar e destacou o combate "às doenças socialmente determinadas".

"No Brasil e no mundo, a renda, a escolaridade, o gênero, a raça e o local de nascimento determinam quem adoece e quem morre", disse, para acrescentar: "Muitas das doenças que matam milhares em nossos países, como o mal de Chagas e a cólera, já teriam sido erradicadas se atingissem o Norte Global".

"Não há direito à saúde sem investimento em saneamento básico, alimentação adequada, educação de qualidade, moradia digna, trabalho e renda", disse o petista no discurso de abertura da plenária.

"A Parceria pela Eliminação de Doenças Socialmente Determinadas, que lançaremos hoje, propõe superar essas desigualdades sistêmicas com ações voltadas para infraestrutura física e digital e para o fortalecimento de capacidades." O petista citou ainda consolidação da Rede de Pesquisa de Tuberculose como "exemplo concreto" de avanço do Brics. "Estamos liderando pelo exemplo", concluiu.