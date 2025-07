Bessent diz ter recebido novas propostas comerciais e que novos acordos serão anunciados

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que recebeu novas propostas de negociações comerciais na noite de domingo (6) e que vários anúncios de acordos comerciais serão realizados nas próximas 48 horas, em entrevista para a CNBC, nesta segunda-feira, 7.

Questionado sobre como são as cartas de tarifas mencionadas pelo presidente americano, Donald Trump, Bessent informou que "são cartas básicas, terão a porcentagem da tarifa e a mensagem de 'obrigado por ser um parceiro comercial dos EUA'". Na ocasião, ele também explicou que o acordo com o Vietnã prevê "tarifas totais de 20% para comércio generalizado".

Em meio à possibilidade de deixar o cargo no Departamento do Tesouro e migrar para a presidência do Federal Reserve (Fed), o secretário reafirmou que "fará o que o presidente quiser" e ressaltou: "Os dois cargos são muito importantes. Estou ocupado como secretário, temos muito a fazer no Tesouro e estamos fazendo 'bons trabalhos' por aqui". Segundo ele, a "questão" não é apenas a presidência do BC dos EUA, mas todo o comitê.

Bessent ponderou que "é natural que as moedas subam e desçam" e que o movimento no índice DXY - que mede o dólar ante moedas rivais - "não é incomum". "Isso pode significar que outras moedas estão se fortalecendo. Seria de se esperar que o euro se valorizasse, mas a moeda chinesa também se desvalorizou", disse, ao informar que encontrará seus homólogos chineses "em algum momentos nas próximas semanas". "Há coisas que podemos fazer juntos se a China quiser ir além do comércio", mencionou.