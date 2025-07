Caderneta de poupança tem captação líquida de R$ 2,124 bilhões em junho, diz BC

A caderneta de poupança teve captação líquida de R$ 2,124 bilhões em junho, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 7. Os depósitos somaram R$ 365,673 bilhões. As retiradas, R$ 363,549 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,372 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,019 trilhão. No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 49,649 bilhões, com R$ 2,079 trilhões em saques e R$ 2,129 trilhões em depósitos, de acordo com o BC. O rendimento em 2025, de janeiro a junho, é de R$ 37,227 bilhões.