Trump ameaça países alinhados ao Brics com tarifa adicional de 10%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou os países ligados ao Brics com uma tarifa adicional de importação de 10%. "Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics será submetido a uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção a este assunto!", escreveu o republicano na rede Truth Social na noite deste domingo, 6.

A ameaça de Trump ocorreu ao mesmo tempo em que ocorre a Cúpula do Brics no Rio de Janeiro, que termina nesta segunda-feira, 7. No encontro, os países integrantes do bloco sinalizaram "sérias preocupações" com as medidas protecionistas e unilaterais de comércio, em referência à guerra tarifária deflagrada pelo presidente americano, sem citá-lo nominalmente.