O que se sabe sobre quadrilha suspeita de roubar R$ 1 milhão em joias de idosos em SP

A Polícia Militar de São Paulo prendeu neste domingo, 6, quatro suspeitos de roubar joias avaliadas em mais de R$ 1 milhão além de R$ 180 mil em dinheiro. Eles invadiram uma casa em Jardinópolis, no interior do Estado, apontaram armas de fogo para o casal de idosos, de 74 e 70 anos, que mora no local e exigiram a localização dos cofres da residência. Os objetos roubados foram devolvidos aos proprietários.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a PM patrulhava a região após a denúncia de um roubo em um posto de gasolina de Ribeirão Preto (SP) quando o helicóptero Águia avistou um veículo suspeito numa estrada vicinal entre o distrito de Jurucê e Jardinópolis.

Três dos suspeitos abandonaram o carro e fugiram para uma área de mata, mas foram encontrados e presos. O quarto homem foi preso enquanto aguardava o restante do grupo em um carro na Rodovia Anhanguera, na altura de Cravinhos (SP). O carro estava com a placa adulterada e foi roubado em Cubatão (SP). Os presos têm 25, 27, 22 e 21 anos.

Com eles foram encontrados um revólver calibre 32, uma pistola 7.65 e um revólver calibre 38, com munições intactas, além de mochilas com dinheiro, joias, celulares, luvas, balaclavas, bonés, uma jaqueta, chaves de fenda, enforca-gatos e fitas adesivas. Duas espingardas calibres 20 e 22 e um revólver calibre 22, que pertencem às vítimas, também estavam com o grupo.

O caso foi registrado como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa e captura de procurado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.