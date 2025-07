Perfil oficial de Maria de Fátima de ?Vale Tudo? sai do ar

A Globo desativou o perfil no Instagram de Maria de Fátima, vivida por Bella Campos na novela Vale Tudo. Apesar de fazer parte da ficção, a personagem tinha um perfil no mundo real, em que eram feitas postagens em alusão ao desenvolvimento da história.

O motivo para a saída das redes sociais também tem a ver com a trama: um pedido de Odete Roitman (Debora Bloch), sua sogra. Antes da desativação, o perfil publicou um último vídeo.

"Estou aqui com o coração partido para dizer a vocês que esse é meu último vídeo. Vou desativar esse perfil, e essa é uma decisão pessoal. Eu pensei muito, refleti, e acho que preciso me reconectar comigo mesma. Acabei me perdendo nessa avalanche de likes, filtros, expectativas. Agora a vida real me chamou e preciso atender", diz a personagem.

Desativada, a página no Instagram contava com cerca de 488 mil seguidores. A emissora ainda não informou se uma reativação deve ser feita até o fim da trama, ou depois.

Não é a primeira vez que um perfil de Instagram é feito para retratar uma personagem de novela. Em A Dona do Pedaço, a influenciadora Vivi Guedes (Paolla Oliveira) ganhou um perfil no mundo real.

Ao fim da novela, o usuário de Vivi Guedes tinha cerca de 2 milhões de seguidores. Passado algum tempo, a Globo mudou o nome para @pravcarrasar, que se tornou um perfil de dicas de moda de seu site, o Gshow, sem relação com a personagem.

Apesar de o perfil ter sido desativado, é possível assistir à íntegra do último vídeo postado - até agora - no Instagram de uma afiliada da Globo na Bahia.