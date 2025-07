IA não pode se tornar privilégio de poucos países ou de alguns bilionários, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco que o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) não pode se tornar privilégio de poucos países ou de alguns bilionários. O chefe do Executivo fez a fala na abertura da sessão "Fortalecimento do multilateralismo, assuntos econômico-financeiros e inteligência artificial" durante o primeiro dia de reuniões de cúpula do bloco.

Há a expectativa de que, ao final do encontro, o grupo divulgue uma declaração específica sobre o tema, que busque a valorização dos dados dos países-membros.

"A declaração envia uma mensagem clara e inequívoca: as novas tecnologias devem atuar dentro de um modelo de governança justo, inclusivo e equitativo", afirmou o mandatário. "O desenvolvimento da inteligência artificial não pode se tornar privilégio de poucos países ou um instrumento de manipulação na mão de bilionários. Tampouco é possível progredir sem a participação do setor privado ou da sociedade civil", continuou.