Mauro Vieira discute guerra na Ucrânia com chanceler da Rússia

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve um encontro bilateral com o chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, neste domingo, à margem da cúpula do Brics, conforme informações divulgadas pelo Itamaraty por meio do X. Segundo a nota, os diplomatas falaram sobre perspectivas de uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia e sobre as preparações em curso para a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que acontecerá em novembro, em Belém.

De acordo com o jornal russo Tass, ambos também discutiram a programação de futuros contratos bilaterais entre Rússia e Brasil "em vários níveis e áreas", de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores russo. Lavrov e Vieira trataram ainda de "diversos assuntos internacionais" e da cooperação Moscou-Brasília em grandes fóruns multilaterais, cita o jornal russo.