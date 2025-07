Wagner Moura dança frevo e recebe prêmio em estreia de ?O Agente Secreto? na França

Wagner Moura chamou atenção ao dançar frevo e receber seu prêmio de melhor ator do Festival de Cannes, recebido em maio, em Paris, na noite do último sábado, 5. O ator esteve na França para acompanhar a estreia do filme O Agente Secreto, no festival Cinéma Paradiso Louvre. O filme brasileiro foi exibido no pátio externo do famoso museu.

Em vídeo publicado no perfil do Instagram da Prefeitura de Recife, capital de Pernambuco, Wagner Moura aparece dançando frevo animado ao lado de outros artistas, músicos e dançarinos. A música ficou a cargo da Orquestra Popular do Recife, acompanhada pelo grupo de dança Guerreiros do Passo, o maestro Ademir Araújo e os cantores Almério e Flaira Ferro.

Antes da exibição de O Agente Secreto, um momento simbólico: Juliette Binoche, que foi a presidente do júri do Festival de Cannes em 2025, entregou o premio de melhor ator para Wagner Moura - ele não estava na França em maio, e o prêmio foi recebido pelo diretor Kleber Mendonça Filho na ocasião.

"O fato de você ser a presidente do júri... Eu não posso dizer o tanto que admiro você e receber isso das suas mãos", disse Wagner Moura, que ergueu o troféu e, dirigindo-se à plateia, exclamou: "Obrigado!" O ator também chegou a cantar um trecho da música Isto Aqui, O Que É.