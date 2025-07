Lando Norris celebra 1º triunfo em casa na F-1: 'Vou levar estes momentos na memória'

Após realizar um sonho de criança e vencer o GP da Inglaterra de F-1 neste domingo, Lando Norris afirmou que passou as últimas voltas da prova olhando para a torcida no circuito de Silverstone. "Eu só estava apreciando o momento pois não sei se isso vai se repetir", afirmou o piloto britânico, que triunfou pela primeira vez diante de sua torcida. "Vou levar estes momentos na memória para sempre. É um feito incrível."

A 12ª etapa da temporada foi uma corrida caótica, provocada pelas mudanças climáticas, com cinco abandonos, muitas derrapadas e disputada em boa parte sob bandeira amarela. "Em termos de uma corrida estressante, esta foi a mais estressante possível", afirmou o piloto da McLaren. "Vencer em casa, diante de todos os meus amigos e da família é fantástico."

O vice-líder do Mundial, que está a oito pontos (234 a 226) de seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, que teve que cumprir uma punição de dez segundos e chegou na segunda posição em Silverstone. "Foi uma boa corrida para o Oscar também. Tenho que dar os créditos a ele, que foi rápido o tempo todo", afirmou Norris sobre o australiano.

"Ele lutou muito. Gosto desses momentos juntos quando estamos na pista. Não tanto quando ele está na minha frente, mas a vida é assim. Crédito a ele e, claro, à McLaren", completou o britânico. A McLaren lidera o Mundial de Construtores com folga: são 460 pontos, contra 222 da Ferrari e 210 da Mercedes.

A Fórmula 1 faz agora uma pausa de três semanas e será retomada entre 25 e 27 de julho, no GP da Bélgica, a 13ª etapa da temporada. A corrida no circuito de Spa-Francorchamps acontece no dia 27, a partir das 10h (de Brasília).