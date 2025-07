Presidente de LaLiga volta a criticar o Mundial de Clubes: 'Que Deus nos livre'

Javier Tebas voltou a atacar o novo Mundial de Clubes. O presidente de LaLiga, órgão que organiza o Campeonato Espanhol, publicou uma mensagem dura em sua conta no X, neste domingo, na qual critica o modelo de torneio promovido pela Fifa, tanto em aspectos esportivos quanto econômicos.

"Um Mundial de Clubes verdadeiramente absurdo: jogadores e ligas em desacordo, calendários destruídos e um ecossistema do futebol profissional severamente danificado, com centenas de milhares de funcionários afetados", iniciou.

"Quanto à receita televisiva e aos patrocínios, tudo já foi dito; alguns são 'puxados pela orelha'. Para piorar, os preços dos ingressos estão despencando para 'encher' os estádios, enquanto surgem problemas fiscais para jogadores e clubes. Poderia ser pior? Mesmo assim, há quem continue a vender a ideia de que foi um sucesso retumbante e que é o futuro do futebol. Que Deus nos livre desses indivíduos ilógicos, por favor", complementou.

A reação de Tebas vem após uma informação do New York Times, a qual ele anexou na postagem, revelar uma queda drástica no preço dos ingressos a fim de evitar um fiasco na semifinal entre Fluminense e Chelsea, agendada para as 16h (horário de Brasília) de terça-feira: de 473 dólares para apenas 13 dólares apenas 72 horas antes do início da partida.

Anteriormente, no mês de junho, o dirigente espanhol já tinha atacado a competição. "Meu objetivo é que não exista mais o Mundial de Clubes. Tenho isso claro", disse Tebas, que durante a temporada travou uma duras discussões com o Real Madrid por causa de polêmicas envolvendo arbitragem e calendário dos jogos do Campeonato Espanhol.