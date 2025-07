Musiala volta para a Alemanha de jato e passará por cirurgia após fraturar a fíbula no Mundial

O Bayern de Munique confirmou, neste domingo, que o meia-atacante Jamal Musiala "sofreu uma fratura na fíbula (osso da perna) associada a uma luxação no tornozelo" após um choque com o goleiro Gianluigi Donnarumma. A jogada ocorreu na derrota por 2 a 0 do clube alemão para o Paris Saint-Germain, no sábado, nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

De acordo com o clube, a equipe voltou de Atlanta, onde foi disputada a partida, para Orlando, sede do Bayern no Mundial. Na manhã deste domingo, Musiala deixou a Flórida rumo a Munique, na Alemanha, onde será submetido a uma cirurgia na perna esquerda. O prazo para recuperação será de quatro a cinco meses.

"Esta grave lesão e a longo tempo de paralisação são um verdadeiro choque para Jamal e para todos nós", afirmou o comunicado assinado por Max Eberl, diretor esportivo do Bayern. "Jamal acabou de se recuperar de uma lesão e agora ficará afastado por mais um longo período. Ele receberá tudo o que precisa de nós. Vamos apoiá-lo intensamente, estar ao seu lado e já estamos ansiosos para quando ele voltar aos gramados."

Segundo o jornal Bild, o jogador foi transportado em uma ambulância até o aeroporto e viajou em um jato particular fretado pelo Bayern, separado do restante da delegação. Ele será internado para passar pelo procedimento cirúrgico logo após o pouso da aeronave.

Musiala sofreu a lesão no final do primeiro tempo da partida com o PSG, ao ser atingido por Donnarumma. Ele gritou de dor, com o pé esquerdo torcido, e levado de maca ao vestiário, antes de ser encaminhado a um hospital de Atlanta. O goleiro italiano sofreu duras críticas de Manuel Neuer pela imprudência na jogada, mas foi defendido por Courtois, arqueiro do Real Madrid. Ele pediu desculpas a Musiala no campo e pelas redes sociais.

"Todos sabem a imensa importância de Jamal para o nosso futebol e o papel central que ele desempenha na nossa equipe. Além disso, o impacto humano é incrivelmente amargo e todos nós sentimos por ele", afirmou o comunicado do Bayern. O atleta de 22 anos já havia ficado três meses afastado dos gramados, antes do Mundial, por causa de uma lesão muscular.