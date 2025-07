Calderano é criticado por presidente da federação por problema com visto: 'Grande decepção'

Steve Dainton, CEO da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), criticou Hugo Calderano após o brasileiro ficar fora, na semana passada, de uma etapa do Circuito Mundial nos Estados Unidos por problema com o visto.

O presidente isentou a responsabilidade da entidade sobre o caso e disse que "ser profissional exige mais que performance", em uma entrevista para a organização do torneio US Smash.

"É uma grande decepção que o Hugo não tenha podido vir. Ele é um jogador incrível, com resultados recentes que mostram que ele é atualmente um dos melhores do mundo. Tê-lo em seu continente também era importante para nós. Mas temos incentivado os jogadores a se prepararem com meses de antecedência os vistos", comentou o dirigente.

"Aqueles que se planejaram adequadamente não tiveram grandes problemas. A USATT tem dado uma ajuda incrível com isso. Isso é um lembrete de que ser profissional exige mais do que apenas performance na mesa, significa também assumir a responsabilidade por tudo que acontece fora dela", disse o CEO, referindo-se à Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos.

Apesar de ter cidadania portuguesa - que liberaria sua entrada nos EUA sem visto -, o mesa-tenista não ficou elegível a essa isenção por ter ido a Cuba em 2023 para a disputa do Campeonato Pan-Americano e do evento de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com isso, o brasileiro precisou solicitar um visto regular emergencial. Ele recebeu apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC), tendo seu agendamento emergencial aprovado. Porém, não havia disponibilidade para uma entrevista consular que lhe permitisse chegar a tempo do início da competição em Las Vegas e ele acabou se tornando grande desfalque do torneio.