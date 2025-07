Palmeiras volta ao Brasil com elenco enfraquecido e terá sequência desgastante e decisiva

O Palmeiras voltou ao Brasil mais enfraquecido do que quando foi aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A sequência neste segundo semestre é desafiadora e o elenco, mais curto e com menos recursos agora que Estêvão se despediu para começar sua jornada no Chelsea e Paulinho confirmou que retornará aos gramados apenas no ano que vem.

Como é sabido desde junho do ano passado, Estêvão, negociado com o Chelsea, deu adeus ao Palmeiras assim que o time deu adeus ao Mundial. O time perde criatividade sem o atacante de 18 anos terá de ir ao mercado para repor sua saída, como disse publicamente Abel Ferreira. O único alvo no momento é o paraguaio Ramón Sosa, de 25 anos, do Nottingham Forest.

Paulinho é a outra baixa certa do elenco, ainda que temporariamente. Uma nova cirurgia para fazer o atleta se livrar das muitas dores na perna direita será necessária e vai tirá-lo do restante da temporada, segundo a própria previsão do camisa 10.

"Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada", compartilhou Paulinho em suas redes sociais.

A estimativa inicial de recuperação para a nova cirurgia é de três a quatro meses, o que, em teoria, permitiria um retorno do camisa 10 nos últimos jogos do ano. No entanto, como seu caso é incomum e grave, o plano é ter cautela e não apressar o retorno.

Ele sofreu uma fissura óssea na canela da perna direita ano passado, quando defendia o Atlético Mineiro, e seguiu atuando por meses até passar por cirurgia em dezembro. Foram quatro meses em recuperação até estrear pelo Palmeiras em abril deste ano.

O elenco pode perder outros atletas importantes. O mais assediado no momento é o meio-campista colombiano Richard Ríos, atleta que o Palmeiras trabalha para segurar pelo maior tempo possível. Seu contrato vale até o fim de 2028, e o clube tem 70% de seus direitos econômicos. Não há propostas por enquanto, garantiu o atleta, que não deve sair do Palmeiras por menos de 30 milhões de euros - R$ 191 milhões.

"O que eu sei é o que vocês sabem. Só especulações mesmo. Acho que até agora não chegou nada no clube e, se não chegou, não é notificado nada para mim", disse o colombiano após a eliminação no Mundial.

SEQUÊNCIA DIFÍCIL

O Mundial exigiu muitos dos jogadores, e a sequência do ano será mais desafiadora, tornando o calendário ainda mais desgastante. A equipe já fez 40 jogos neste ano e vai precisar de um elenco farto para poder brigar por títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.

O time tem compromisso pelas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores neste mês. O adversário no mata-mata da competição que mais paga aos seus participantes é o arquirrival Corinthians, em dérbis que serão disputados entre o fim de julho e o início de agosto. Em agosto o Palmeiras também decide sua vida na Libertadores. Nas oitavas, o rival é o Universitario, do Peru.

Antes disso, faz sua primeira partida depois do Mundial. Será logo um clássico na Vila Belmiro diante do Santos, pela 13ª rodada do Brasileirão, o qual já liderou e caiu para quarto antes de viajar aos Estados Unidos.

O jogo ainda não tem data definida, mas sabe-se que será mantido para o próximo fim de semana dos dias 12 e 13 de junho. O elenco ganhou alguns dias de folga e retoma os treinamentos nesta semana.