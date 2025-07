Lula faz foto de família com representantes do Brics na Cúpula de Líderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou agora para a foto de família com os demais nove representantes de países-membros do Brics presentes à Cúpula de Líderes, no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. A Árabe Saudita, o 11º país-membro do bloco, ficou de fora, uma vez que ainda não oficializou sua entrada no Brics.

Lula recebeu nesta manhã os chefes de estado dos países do bloco. Estão presentes no MAM o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. A foto teve o Pão de Açúcar como cenário.

À noite, a partir das 20h, está prevista a recepção oficial oferecida pelo presidente e a primeira-dama Janja da Silva aos chefes de estado e dirigentes de Organismos Internacionais, também no MAM.