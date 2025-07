Exército de Israel afirma ter interceptado míssil lançado do Iêmen

O Exército de Israel afirmou ter interceptado um míssil lançado do Iêmen que estava em direção ao país neste sábado, 5. Sirenes foram ativadas em diversas áreas israelenses, de acordo com o protocolo de segurança, acrescentaram as autoridades.

O míssil foi atribuído à milícia xiita Houthi, aliada do Irã e do grupo Hamas, responsável pelo ataque terrorista em Israel de 7 de outubro de 2023.

Sediados no Iêmen, os houthis constantemente lançam mísseis contra o Estado judaico, sob a justificativa de solidariedade aos palestinos. Desde que a guerra na Faixa de Gaza começou, eles também lançam uma ofensiva contra navios mercantes de países aliados de Israel que trafegam no Mar Vermelho.

Em resposta, Israel ameaça os rebeldes com bloqueio naval e aéreo se o grupo persistir nos ataques. Este ano, o país e seu principal aliado, os Estados Unidos, fizeram ataques contra os rebeldes no Iêmen.

Segundo as autoridades de Israel, a maioria dos mísseis lançados pelos houthis ao longo dos últimos anos foram interceptados pelas defesas aéreas israelenses - informação que não pode ser checada de maneira independente por causa da censura militar em vigor no país.

O ataque realizado pelos houthis neste sábado acontece em paralelo às negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Representantes de ambas partes se reúnem no Catar para debater o assunto.